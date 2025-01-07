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Курск. ВСУшники выбрасывают своих 300-х умирать в чистом поле

Курск. ВСУшники выбрасывают своих 300-х умирать в чистом поле

Разведчики ГВ «Север» вскрыли выдвижение эвакуационной группы ВСУ.Два автомобиля забрали несколько раненных и начали выдвижение к своим позициям, однако по непонятной причине два еще живых ВСУшника были выброшены из машины.

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