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ВСУ ранили россиянина в ДНР

ВСУ ранили россиянина в ДНР

Один из раненых мирных жителей в Старомихаловке  (ДНР) — гражданин Российской Федерации, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на  заявление военкора Андрея Руденко.

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