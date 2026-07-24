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Человечество утратило десятки тысяч языков за последние две тысячи лет

Человечество утратило десятки тысяч языков за последние две тысячи лет

Человечество потеряло десятки тысяч языков за последние две тысячи лет. Это выяснили лингвисты из Йельского университета, которые создали демографическую модель языкового разнообразия и опубликовали результаты исследования в журнале Science.

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