Единый информационный час ´Мой выбор - ответственность и самоконтроль´.

14 декабря 2023 года с целью профилактики преступлений и правонарушений в подростковой среде, формирования навыков ответственного законопослушного поведения в V-VII, VIII-XI классах ГУО ´Средняя школа № 23 г.
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