Young Middle-Income Buyers Frustrated As US Home Costs Rise Faster Than Incomes Authored by Mary Prenon via The Epoch Times, Stealers Wheel's 1973 hit "Stuck in the Middle with You" could well become the theme song for today's middle-income, first-time home buyers who don't qualify for affordable housing programs yet cannot afford market-rate homes.
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