Шоубиз- бессмыс...
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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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О чём сожалела Жанна Фриске

В этом году Жанне Фриске могло бы исполниться 50 лет, но в 2015 году она ушла из жизни. Она обрела популярность благодаря группе «Блестящие», хотя изначально должна была заниматься всего лишь постановкой танцев вокалисток.

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