ФБР провело обыск у предсказавшего победу Трампа главы букмекерского агентства

Агенты ФБР провели обыск в квартире Шейна Коплана, директора букмекерского агентства Polymarket. Оно предсказало победу республиканца Дональда Трампа на президентских выборах, сообщила в среду газета The New York Post (NYP) со ссылкой на источники.
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