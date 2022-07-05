Деятельность Каспийского трубопроводного консорциума приостановлена на 30 дней по решению суда

5 июля Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о приостановке своей работы на срок до 30 дней. Также в компании объяснили, что данное решение вынес суд Новороссийска.
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