Названы категории россиян, которые могут получать сразу две государственные пенсии

Некоторые категории россиян могут получать одновременно две государственные пенсии. К таким относятся бывшие военнослужащие и сотрудники силовых структур, если у них есть не менее 15 лет гражданского стажа, 30 пенсионных баллов и достигнут пенсионный возраст.
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