Названы категории россиян, которые могут получать сразу две государственные пенсии

Некоторые категории россиян могут получать одновременно две государственные пенсии. К таким относятся бывшие военнослужащие и сотрудники силовых структур, если у них есть не менее 15 лет гражданского стажа, 30 пенсионных баллов и достигнут пенсионный возраст.