Cruise пытается взыскать с властей Сан-Франциско $108 млн излишне уплаченных налогов

Формально, дочерняя компания Cruise корпорации General Motors до сих пор приносит ей только убытки, и в начале октября ситуация усугубилась из-за ДТП с наездом на пешехода, которое вынудило Cruise приостановить беспилотные перевозки на территории США.
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