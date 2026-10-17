📷⚡️Итальянская система дистанционного зондирования Земли IRIDE достигла значимого этапа своего развития с завершением развертывания группировки мультиспектральной оптической съемки Eaglet II, что произошло в результате запуска восьми спутников в рамках миссии Transporter-18.
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