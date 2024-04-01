Московским водителям посоветовали сменить шины на летние

Московский дептранс порекомендовал столичным автомобилистам сменить зимнюю резину на летнюю. В Москве тепло, и столбик термометра не опускается до нуля даже ночью, сообщается в Telegram-канале департамента 1 апреля.
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