Создатели объявили перерыв в съемках. Служанка берет выходной: завершился первый сезон саги «История его служанки» пресс-службаОнлайн-кинотеатры Иви и START объявили о завершении первой главы громкой мелодрамы «История его служанки» от студии Russian Code.
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