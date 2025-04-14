Проверки сетей на прочность - не пожар, но не менее тревожно иногда бывает. Недавняя проверка у Теплосети закончилась прорывом.
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Проверки сетей на прочность - не пожар, но не менее тревожно иногда бывает. Недавняя проверка у Теплосети закончилась прорывом.