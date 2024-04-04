Chicago Fire Casts Michael Bradway to Play New Firefighter in Season 12 Following Rome Flynn Exit

There will be a new firefighter sliding down the pole at Firehouse 51: Chicago Fire has added newcomer Michael Bradway to its Season 12 cast, our sister site Deadline reports, just days after cast member Rome Flynn left the NBC series.
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