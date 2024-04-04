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Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    А для чего печать всякую подобную хрень? Модераторы? Вы что творите?Goldbergs Renewed...

Chicago Fire Casts Michael Bradway to Play New Firefighter in Season 12 Following Rome Flynn Exit

Chicago Fire Casts Michael Bradway to Play New Firefighter in Season 12 Following Rome Flynn Exit

There will be a new firefighter sliding down the pole at Firehouse 51: Chicago Fire has added newcomer Michael Bradway to its Season 12 cast, our sister site Deadline reports, just days after cast member Rome Flynn left the NBC series.

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