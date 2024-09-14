БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как меня избивали в украинском концлагере. Рассказ "коллаборанта"

Как меня избивали в украинском концлагере. Рассказ "коллаборанта"

Пытки, унижение, регулярные избиения, каторжный труд — о том, как на Украине обращаются с политзаключёнными, рассказал узник киевского режима Александр Мельник.

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