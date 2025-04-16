В Telegram появились боты, заражающие Android-устройства

В Telegram обнаружена новая мошенническая схема, нацеленная на владельцев Android-устройств. Как сообщает «Российская газета», хакеры создают ботов, которые предлагают скачать моды популярных игр, а на деле распространяют вредоносное ПО.
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