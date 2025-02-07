ФСБ заявила о задержании четырех женщин, завербованных для совершения диверсий

В Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону задержали четырех женщин, которых подозревают в подготовке терактов против высокопоставленных российских военных и диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса.
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