«Зенит» вырвал ничью в Мальмё. И с благословления латвийского арбитра пробился в евровесну

Футбол. Лига чемпионов. Группа Н. 5-й тур «Зенит» в драматичном матче против «Мальмё», в котором были не реализованный Дзюбой пенальти, не засчитанный зенитовский гол, забитый из офсайда все тем же Дзюбой, и удаление Чистякова, оставившего «сине-бело-голубых» при счете 1:0 в пользу хозяев на 86-й минуте вдесятером, все-таки нашел в себе силы отыграться уже в компенсированное время.