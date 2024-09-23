Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Радиостанция Судного дня» передала в эфир загадочные сигналы

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир загадочные сигналы

Самая таинственная в мире радиостанция, известная как УВБ-76 или «русская жужжалка», передала в конце августа в эфир странные слова: «Буран, веселье, пупсоскот, таймобобр».

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