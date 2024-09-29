SpaceX запустила миссию в космос для спасения двух астронавтов, застрявших на Международной космической станции

Капсула Dragon, принадлежащая SpaceX, стартовала в субботу с мыса Канаверал, Флорида, с миссией вернуть астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямс, которые застряли на Международной космической станции (МКС) с июня, сообщает BBC.
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