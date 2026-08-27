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Газета.ру

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Песков отказался ответить на вопрос, состоялась ли встреча Ушакова с Галлахером

Песков отказался ответить на вопрос, состоялась ли встреча Ушакова с Галлахером

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, состоялась ли встреча помощника президента РФ Юрия Ушакова с секретарем Ватикана по международным делам Полом Ричардом Галлахером во время его визита в Россию.

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