Песков отказался ответить на вопрос, состоялась ли встреча Ушакова с Галлахером

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, состоялась ли встреча помощника президента РФ Юрия Ушакова с секретарем Ватикана по международным делам Полом Ричардом Галлахером во время его визита в Россию.
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