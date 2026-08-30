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Газета.ру

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Экс-тренер "Зенита" Раппопорт выступил против продажи Луиса Энрике в "Рому"

Экс-тренер "Зенита" Раппопорт выступил против продажи Луиса Энрике в "Рому"

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Борис Раппопорт в интервью Vprognoze.ru заявил, что клуб не должен соглашаться на предложение итальянской «Ромы» о покупке бразильского вингера Луиса Энрике.

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