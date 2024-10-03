В Госдуме посоветовали не отпускать сотрудников без больничного

Так как это может повлиять на рабочий процесс и здоровье граждан Предложение освободить россиян с простудой от работы на 2-3 дня без оформления больничного вызывает разногласия, так как это может повлиять на рабочий процесс и здоровье граждан, сообщила «РИА Новости» член Комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.