В Госдуме посоветовали не отпускать сотрудников без больничного

Так как это может повлиять на рабочий процесс и здоровье граждан Предложение освободить россиян с простудой от работы на 2-3 дня без оформления больничного вызывает разногласия, так как это может повлиять на рабочий процесс и здоровье граждан, сообщила «РИА Новости» член Комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии