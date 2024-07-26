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Названа скрытая причина выхода Байдена из президентской гонки

Названа скрытая причина выхода Байдена из президентской гонки

Президен США Джо Байден во время обращения к американцам 24 июля так и не признался в реальных причинах выхода из предвыборной гонки: в ухудшении физического здоровья (а также умственного состояния) и в снижении рейтингов популярности.

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