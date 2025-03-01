"Опасалась стать следующей": причиной смерти Мишель Трахтенберг могла быть пересадка печени

Актриса могла скончаться от недавно перенесённой операции.Актриса Мишель Трахтенберг, известная по ролям в популярных американских сериалах, трагически ушла из жизни в Нью-Йорке 26 февраля в возрасте 39 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии