Конкурсный управляющий «Метростроя» хочет взыскать с предшественников почти 400 млн

Заявление пока не принято к рассмотрению. Конкурсный управляющий ОАО «Метрострой» Алексей Кузнецов обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с требованием взыскать со своих предшественников Светланы Судьи и Андрея Мариничева 378,4 млн рублей.
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