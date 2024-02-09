Конкурсный управляющий «Метростроя» хочет взыскать с предшественников почти 400 млн

Заявление пока не принято к рассмотрению. Конкурсный управляющий ОАО «Метрострой» Алексей Кузнецов обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с требованием взыскать со своих предшественников Светланы Судьи и Андрея Мариничева 378,4 млн рублей.