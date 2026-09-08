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Регионы России

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Эмулятор KyTyPS5 успешно запускает ремейк Demon's Souls на ПК

Эмулятор KyTyPS5 успешно запускает ремейк Demon's Souls на ПК

Эмулятор KyTyPS5 преодолел важный рубеж в эмуляции одного из ключевых технически сложных эксклюзивов PlayStation 5 — ремейка Demon's Souls от Bluepoint Games.

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