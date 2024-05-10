Новый скандал в Казахстане: возбуждено дело на дипломата, 10 лет избивавшего жену

Жертва домашнего насилия Карина Мамаш укрылась в кризисном центре. Жена советника посольства Республики Казахстан в ОАЭ Сакена Мамаша находится вместе с детьми в кризисном центре в Астане, сообщают казахстанские СМИ.
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