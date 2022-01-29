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Товарищеский матч. «Сочи» против «Балтики»

Сегодня «Сочи» проведет товарищеский матч с «Балтикой». Товарищеский матч Турция Сочи – Балтика – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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