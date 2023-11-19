У берегов Камчатки спрогнозировали волны высотой до десяти метров

Пресс-служба управления МЧС по Камчатскому краю поделилась информацией о введении штормового предупреждения до вторника, 21 ноября, из-за ожидающихся мощных волн, высота которых может достигать десяти метров.
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