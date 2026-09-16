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Владимирские новости

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Фрунзенский суд ликвидировал «Союз женщин города Владимира»

Фрунзенский суд ликвидировал «Союз женщин города Владимира»

Организация не предоставила отчёт за 2025 год, не разместила устав на сайте Минюста и указала недостоверные данные об адресе и руководстве.

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