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Мировое обозрение

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Путин продлил введённое в 2014 году продэмбарго до конца 2028 года

Путин продлил введённое в 2014 году продэмбарго до конца 2028 года

Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго до 31 декабря 2028 года. Документ опубликован на портале правовых актов.

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