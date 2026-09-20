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Последний в США ускоритель с невосполнимыми компонентами в Лос-Аламоссе получил одобрение на проект модернизации до 2050 года

Последний в США ускоритель с невосполнимыми компонентами в Лос-Аламоссе получил одобрение на проект модернизации до 2050 года

Утверждён переход к стадии проектирования замены фронтальной части ускорителя LANSCE Лос-Аламосский нейтронный научный центр (LANSCE) в Нью-Мексико — полувековой ускорительный комплекс, оставшийся последним в США носителем технологии высоковольтных генераторов, — переходит к проектированию замены ключевых систем.

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