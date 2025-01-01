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Макрон признал ошибочным свое решение о роспуске парламента Франции

Макрон признал ошибочным свое решение о роспуске парламента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон признал в новогоднем обращении к гражданам, что его решение о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) привело к большей нестабильности вместо урегулирования политического кризиса.

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Комментарии
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Eduard
Это не поздравление,а лекция на тему:&quot;Есть ли жизнь на Марсе&quot;?
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14 час.

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