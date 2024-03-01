Тридцать лет в лесу: сибирячка Галина Вязова рассказала о работе лесничего

В настоящее время Галина Вязова работает замначальника отдела лесных отношений - лесничим по Татарскому лесничеству Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
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