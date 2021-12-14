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В Калужской области окончено расследование уголовного дела по факту мошенничества при получении выплат

В Калужской области окончено расследование уголовного дела по факту мошенничества при получении выплат

Следственным подразделением отделения МВД России по Медынскому району окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.

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