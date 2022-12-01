Царьград

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22 предпринимателя в Кузбассе начали в 2022 году свой бизнес благодаря региональной поддержке

22 предпринимателя в Кузбассе начали в 2022 году свой бизнес благодаря региональной поддержке

Речь идет о программе льготного микрофинансирования.Для начинающих предпринимателей Кузбасса, зарегистрировавших свой бизнес не более года назад, с сентября 2022 года в регионе действует программа поддержки с помощью льготного микрофинансирования.

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