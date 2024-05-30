Комитет финансов Санкт-Петербурга разъяснил особенности казначейского сопровождения для подрядчиков трамвайного проекта

Для этого провели специальный обучающий семинар Комитет финансов Санкт-Петербурга провел обучающий семинар для участников масштабного инфраструктурного проекта по созданию трамвайной сети от станции метро «Купчино» до поселка Шушары и Славянки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии