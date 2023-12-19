Лондон и Осло придумали «Флот Его Величества Зеленского»

Военный эксперт оценил создание Британией и Норвегией коалиции по поддержке морских возможностей ВСУ Павел Еськов Фото: Константин Сазончик/ТАСС Материал комментируют: Юрий Кнутов Великобритания и Норвегия намерены возглавить новую коалицию — по поддержке военных возможностей Украины на море, которая будет заниматься предоставлением Киеву военных кораблей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии