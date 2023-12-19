БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Лондон и Осло придумали «Флот Его Величества Зеленского»

Лондон и Осло придумали «Флот Его Величества Зеленского»

Военный эксперт оценил создание Британией и Норвегией коалиции по поддержке морских возможностей ВСУ Павел Еськов Фото: Константин Сазончик/ТАСС Материал комментируют: Юрий Кнутов Великобритания и Норвегия намерены возглавить новую коалицию — по поддержке военных возможностей Украины на море, которая будет заниматься предоставлением Киеву военных кораблей.

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Комментарии
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tsan tsan
Ужас-то какой ! И куда деваться теперь ЧФ ? Перебазироваться  на Каспий?  Или отхреначить всех понтярщиков ?
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11 час.

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