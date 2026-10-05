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Выборы в Бразилии: Лула и Флавиу во втором туре

Выборы в Бразилии: Лула и Флавиу во втором туре

САН-ПАУЛУ (ИА Реалист). Президентские выборы в Бразилии переходят во второй тур. По данным Высшего электорального суда, ни один из кандидатов не набрал более половины действительных голосов в первом туре, состоявшемся 4 октября.

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