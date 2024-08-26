В новом учебном году в школу пойдут 372 тысячи учеников

Рассказываем о готовности системы образования Новосибирской области к новому учебному году. На территории Новосибирской области действуют 960 общеобразовательных организаций с прогнозной численностью более 372 000 учеников.
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