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В новом учебном году в школу пойдут 372 тысячи учеников

В новом учебном году в школу пойдут 372 тысячи учеников

Рассказываем о готовности системы образования Новосибирской области к новому учебному году. На территории Новосибирской области действуют 960 общеобразовательных организаций с прогнозной численностью более 372 000 учеников.

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