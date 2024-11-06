Русская весна
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Русская весна

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У Запада больше нет сил поддерживать Украину — Dikgazete

У Запада больше нет сил поддерживать Украину — Dikgazete

У западных стран больше нет сил поддерживать Украину. Об этом 4 ноября сообщило издание dikGAZETE. «Сегодня киевский режим исчерпан.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Почему зеленский не отрастить себе чуб, как на картинке? Как у настоящего хохла? Может тогда будет ,,перемога,,?
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19 час.

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