Pugacheva's grandson, who was "sent" to SMO, was "found" with his paintings in Moscow

Grandson of the one who left from Russian singer Alla Pugacheva, the son of her daughter Christina Orbakaite from her second marriage Denis Baisarov recently exhibited his work as part of the Remake exhibition at Systema Gallery in Moscow.
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