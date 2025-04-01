Зеленский заявил о насмешках России над прекращением огня

Владимир Зеленский сделал новый выпад в адрес России. Украинский президент утверждает, что последней серией ударов российские власти продемонстрировали свою неготовность к заключению перемирия и прекращению огня.
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