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Зеленский заявил о насмешках России над прекращением огня

Зеленский заявил о насмешках России над прекращением огня

Владимир Зеленский сделал новый выпад в адрес России. Украинский президент утверждает, что последней серией ударов российские власти продемонстрировали свою неготовность к заключению перемирия и прекращению огня.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Да что это за крендель такой,вынь ему и положи.А если его послать, по географии, он не заблудится.Ну что он сделает,атомную войну что ли начнет?
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