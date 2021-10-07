CNN заявило об атаках российских хакеров на правительственные сети США и стран Европы

ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Телеканал CNN со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности утверждает, что хакерская группировка, якобы базирующаяся в России, в последние месяцы предпринимала попытки взломать правительственные сети США и ряда стран Европы.