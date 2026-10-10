Ураган "Исайя" обрушился на восточное побережье США

REUTERS/Marco Bello Ураган "Исайя" обрушился на Флориду – один из штатов восточного побережья США. Об этом 10 октября сообщило агентство AP со ссылкой на замглавы Национального центра по наблюдению за ураганами Джейми Роума.
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