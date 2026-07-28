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За что мы любим Максима Матвеева: 10 фильмов и сериалов с актером — от худшего к лучшему

За что мы любим Максима Матвеева: 10 фильмов и сериалов с актером — от худшего к лучшему

В день рождения Максима Матвеева вспоминаем его самые яркие роли «Триггер», фото: Lukas Kurka/Getty ImagesКажется, Максиму Матвееву идет абсолютно все: играть романтических героев, исторических личностей и злодеев.

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