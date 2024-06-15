Голландцы стали есть меньше фруктов и овощей из-за инфляции

На 2% меньше фруктов и овощей (по весу) съели жители Нидерландов в 2023 году, чем годом ранее, что видно из годового отчета GroentenFruit Huis, группы компаний, занимающихся маркетингом фруктов и овощей, 14 июня сообщает голландский портал Nieuwe Oogst.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии