Тимати призвал не раскачивать ситуацию в стране из-за теракта в "Крокусе"

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Рэпер Тимати записал видеообращение, в котором призвал россиян не поддаваться на провокации и не позволять заказчикам теракта в «Крокусе» раскачать межнациональную ситуацию внутри страны.
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